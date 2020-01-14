Одна из крупнейших мусорных свалок ликвидирована в КБР по нацпроекту "Экология"

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Рекультивация одной из крупнейших несанкционированных свалок в Кабардино-Балкарии (КБР) в городе Баксан завершена. Средства, выделенные по нацпроекту "Экология", позволили очистить 5,5 га земли от мусора и отходов, сообщил ТАСС во вторник глава городского округа Хачим Мамхегов.

"Это единственная свалка в городе с давних времен была, весь городской округ свозил туда твердые бытовые отходы, в том числе и строительный мусор. Общая площадь составляет 9 га, на сегодняшний момент завершена рекультивация 5,5 га, осталось еще 3,5 га, и ее мы закрыли. Работы велись по нацпроекту "Экология" и продолжались чуть более года, заказчиком выступило Министерство природных ресурсов и экологии КБР, проект наш, земля наша, закончили в декабре 2019 года, сейчас находимся на стадии передачи земли обратно в муниципальную собственность", - рассказал Мамхегов.

Оставшуюся часть свалки также планируется ликвидировать, войдя в нацпроект. "Хотим войти в нацпроект, это работает. Может, не будет рекультивации, а будут вывозить в определенный полигон в Урванский или Прохладненский район, а там уже продолжат дальнейшую работу с отходами (сортировка и утилизация) или же примут другие меры", - добавил собеседник агентства. По его данным, на первую часть рекультивации из бюджета было выделено 40 млн рублей.

Ранее в городском округе была ликвидирована еще одна мусорная свалка, и сейчас региональный оператор вывозит твердые бытовые отходы, в том числе и строительный мусор, на определенный полигон. В 2018 году в Баксане построен мусоросортировочный комплекс. В КБР в 2019 году рекультивировали три наиболее проблемных мусорных свалки в Терском и Майском районах, а также городе Баксан. Работы велись на 20 га земли, на эти цели направили 86 млн рублей, 80 из которых - средства федерального бюджета.

В нацпроект "Экология" входят проекты: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).