Минюст РФ: решение ЕСПЧ по жалобе Ходорковского не повлечет безусловной отмены приговора

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева не повлечет автоматической отмены приговора в отношении них. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос ТАСС.

"ЕСПЧ отклонил все основные претензии заявителей о нарушениях российскими властями различных положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметив отдельные недостатки, характерные для всех стран Совета Европы. При этом после вступления в силу соответствующее постановление не повлечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора в отношении Ходорковского и Лебедева", - сообщили в Минюсте.

Суд согласился с доводами Минюста РФ об отсутствии политических мотивов во втором деле ЮКОСа. Также суд отклонил требование заявителей пересмотреть предыдущее решение суда об отсутствии нарушений при задержании фигурантов. Кроме того, ЕСПЧ не признал нарушения в связи с отсутствием долгосрочных свиданий во время содержания заявителей под стражей в следственных изоляторах, отметив применение подобного режима ко всем подсудимым.

Страсбургский суд отклонил еще одну жалобу заявителей - на отсутствие беспристрастности и независимости в действиях судьи Хамовнического районного суда Москвы В. Н. Данилкина, рассмотревшего уголовное дело в отношении заявителей. В частности, суд отметил, что доследственная проверка по данной информации была тщательно проведена, а заявители не предоставили весомых и достоверных доказательств отсутствия независимости судьи, рассматривавшего уголовное дело. Также явно необоснованной признана жалоба заявителей на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства.