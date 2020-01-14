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В Российской национальной библиотеке открылась выставка "Книжные черви"

Часть экспозиции посвятили известным криминальным историям, связанным с кражами книг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) открыла во вторник выставку "Книжные черви. Чтение как образ жизни", приуроченную к 206-й годовщине со дня открытия Императорской публичной библиотеки. Часть экспозиции посвящена известным криминальным историям, связанным с книгами.

Основой экспозиции стали материалы, рассказывающие о замечательных отечественных библиофилах и издателях Николае Соловьеве, Петре Шибанове, а также о зарубежных букинистах - англичанине Томасе Филипсе и французе Габриэле Ноде. Среди редких изданий - "Книга как лекарство" британцев Элла Берту и Сьюзен Элдеркин.

Организаторы выставки представили книгу и как объект криминального интереса. "Для некоторых людей книга издавна была способом наживы или причиной для совершения какого-то преступления. Подобные истории мы тоже отразили в нашей экспозиции. К примеру, один из разделов рассказывает про книжную кражу, случившуюся в Императорской библиотеке в начале второй половины ХIХ века", - рассказала ТАСС сотрудник отдела культурных программ РНБ, сокуратор выставки Надежда Жиденко. Это история о сотруднике библиотеки Алоизе Пихлере, который за 19 месяцев работы украл около 4,5 тыс. книг и несколько сотен гравюр. Он не просто уносил с собой издания, но и убирал карточки из каталога, поэтому какое-то время пропажи книг никто не замечал. Попался мошенник случайно - в подкладке его верхней одежды обнаружили книгу. Он был осужден, сослан, но до места ссылки не доехал благодаря хлопотам своих влиятельных друзей.

Кураторы также рассказали о распространенной практике, когда коллекционеры и библиофилы извлекали из книги отдельные ее части - впоследствии создавались целые сборники, объединяющие под одной обложкой сброшюрованные вырезки.

Один из разделов посвящен подделкам. Так, на выставке представлено издание комедии Александра Грибоедова "Горе от ума", которое было опубликовано в 1875 году историком Иваном Гарусовым. На титульном листе написано, что это первая книга, в которой публикуется 129 нигде ранее не печатавшихся стихов классика. Литературоведы доказали, что это фальсификация.

Российская национальная библиотека имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. В ее собрании - свыше 38 млн единиц хранения, в том числе на электронных носителях.

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