Около 30 российских проектов вышли в финал конкурса лучших социально-экономических практик

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Проекты из 19 регионов, направленные на развитие экологии, туризма, науки и городской инфраструктуры, поборются за победу в финале конкурса лучших практик социально-экономического развития. Об этом во вторник сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"29 заявок из 19 регионов России вошли в число претендентов на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития", - отмечается в сообщении.

По данным АСИ, в 2019 году число участников конкурса выросло вдвое: если в 2018 году на конкурс поступило 700 заявок, то в минувшем году их число превысило 1450. Проекты соревновались в нескольких номинациях, среди которых "строительство и жилищно-коммунальное хозяйство", "городское развитие и инфраструктура", "экология и бережливое отношение к природе", "туризм и культура", "поддержка бизнеса и развитие экспорта", "социальное благополучие" и "наука и образование", "цифровое развитие".

Среди финалистов - проект по созданию социальной гостиной для женщин с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Курской области, "Экологический атлас городского округа Тольятти", проект Белгородской области по строительству доступного жилья для молодых специалистов и их семей "Новая жизнь", ипотечно-накопительная система Башкортостана "Жилищные строительные сбережения", проект "Комфортная городская среда глазами детей" из Марий Эл, новосибирский проект "Умная остановка с интегрированной базовой станцией связи" и другие инициативы и практики.

Итоги конкурса подведут на Российском инвестиционном форуме Сочи-2020, который пройдет 12-14 февраля. Практики-победители также разместят на "Смартеке" - цифровой платформе по обмену эффективными практиками регионов в области социально-экономического развития.