Нового главу района в Псковской области выберут 5 апреля

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Досрочные выборы главы Печорского района Псковской области, руководитель которого ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела за оскорбление полицейских, назначены на 5 апреля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального избиркома.

"Решением внеочередной сессии собрания депутатов Печорского района назначены досрочные выборы главы Печорского района на 5 апреля 2020 года. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения для участия на предстоящих выборах главы района будет проходить в течение 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов", - говорится в сообщении.

В середине ноября 2019 года местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой Дмитрий Сопотов, занимавший на момент инцидента должность главы Печорского района и секретаря Печорского районного отделения партии "Единая Россия" на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он сказал, что его водитель, которого он защищал, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Сопотова за оскорбление представителя власти. Он сложил полномочия главы района 14 ноября, а в конце ноября они были прекращены. "Единая Россия" приостановила членство Сопотова в партии в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По данным пресс-службы СК РФ, сейчас проводятся следственные действия.