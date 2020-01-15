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В Находке открылся дом дневного пребывания для пожилых людей

Проект удалось реализовать за счет средств президентского гранта
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Дом дневного пребывания для пожилых людей открылся в Находке в среду. Это первое подобное учреждение в городе, открыть его удалось на средства президентского гранта, сообщила ТАСС руководитель социальных проектов фонда "Забота" Анжела Кильдяева.

Дом дневного пребывания для пожилых людей - одна из форм реализации регионального проекта "Старшее поколение" - значимого сегмента нацпроекта "Демография", который должен обеспечить благополучие и активное долголетие представителей старшего поколения. Реализовать проект благотворительному фонду "Забота" помогли средства президентского гранта - более 2 млн рублей.

"Уже сейчас к нам готовы ходить более 30 пенсионеров. Мы думаем, что со временем желающих станет больше. Мы никому не отказываем <…> этим людям важно общаться", - отметила собеседница агентства.

По словам Кильдяевой, дом дневного пребывания для пожилых людей будет работать по будням с 9:00 до 18:00. Принимать там будут всех людей старше 70 лет, которые самостоятельно могут добраться до учреждения. Пенсионеры смогут при желании заниматься творчеством и беседовать с психологом. В доме пребывания будет присутствовать волонтер, которая долгие годы работала фельдшером, но уже вышла на пенсию. На добровольной основе в проекте будут участвовать 22 сестры милосердия, которые при необходимости помогут в уходе за пожилыми людьми.

Два раза в месяц фонд планирует организовывать для пожилых людей поездки на набережные и в парки Находки.

Региональный проект "Старшее поколение"

"Старшее поколение" - региональный проект Приморского края, действующий по поручению президента РФ в рамках национального проекта "Демография" и стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Главная цель проекта - создание достойных условий для активного и здорового долголетия пожилых жителей края. К реализации проекта "Старшее поколение" в Приморье приступили в 2018 году.

Теги
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