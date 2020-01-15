Испанский путешественник возобновляет велосипедный заезд после остановки на Полюсе Холода

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Подданный Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, приостановивший свой велосипедный пробег от Магадана до Байкала (граница Иркутской области и Бурятии) на несколько дней в селе Оймякон в Якутии, известном как Полюс Холода, возобновляет свое путешествие. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Оймяконского района в среду.

"Испанец в 15:00 местного времени (08:00 мск) выехал на такси в Кюбеме за своим велосипедом (13 января в этом поселке в Оймяконском районе путешественник оставил свой велосипед - прим. ТАСС) По всей вероятности, он там переночует и утром двинется в путь. Протяженность от Оймякона до Кюбеме в среднем составляет 250 км", - сообщили в ведомстве.

В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он уехал домой в Мадрид.

В конце декабря 2019 года Хосе Пахарес вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд. Свое путешествие испанец начал 27 декабря. В Якутии он на несколько дней остановился в поселке Усть-Нера Оймяконского района из-за поломки велосипеда и 9 января продолжил заезд. С 13 по 15 января Хосе Пахарес находился в селе Оймякон.

Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, испанец решил, что в этом году снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Для этого он намерен ежедневно преодолевать около 40 км маршрута. Всего ему придется преодолеть более 5 тыс. км.

Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Как уточнили в ЕДДС Оймяконского района, на территории установлена температура минус 47 градусов.