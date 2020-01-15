Пограничники подтвердили информацию о задержании японского рыболовецкого судна у Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Сахалинские пограничники в среду вечером подтвердили информацию о задержании для досмотра японского рыболовецкого судна, которое вело промысел в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщил ТАСС представитель пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

По версии японского агентства Kyodo, российские пограничники сопроводили японское судно на остров Кунашир Большой Курильской гряды для проведения инспекции. Шхуна принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо, Япония). Она занималась промыслом трески, на борту находятся шесть человек.

"Задержали [японское судно], это правда", - сообщил собеседник агентства без разглашения подробностей.

В конце прошлого года пять японских рыболовецких судов были задержаны пограничниками РФ в том же районе. Они выловили на 7,5 тонны осьминога больше, чем указали в документах. После уплаты штрафа их отпустили, и суда вернулись обратно на Хоккайдо.