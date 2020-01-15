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В Тбилиси отметили 225-летие со дня рождения Александра Грибоедова

В Мтацминдском пантеоне к могиле писателя и дипломата возложили цветы
Могила Александра Грибоедова Артём Авакимови/ТАСС
Описание
Могила Александра Грибоедова
© Артём Авакимови/ТАСС

ТБИЛИСИ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники Тбилисского государственного русского драматического театра в среду возложили цветы в Мтацминдском пантеоне к могиле писателя и дипломата Александра Грибоедова (1795-1829), отметив 225-летие со дня его рождения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня знаменательное событие в мировой литературе, культуре. Сегодня исполнилось 225 лет со дня рождения великого драматурга, замечательного композитора, дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. Сегодня к пантеону будут подниматься очень многие тбилисцы, деятели культуры, общественности, молодежь, чтобы почтить память Грибоедова", - сказал журналистам гендиректор театра Николай Свентицкий, который пришел вместе с труппой к могиле писателя и его супруги Нины Чавчавадзе (1812-1857).

Вместе с работниками театра в пантеон поднялись сотрудники организации "Русский клуб", ученики мастерской "Сахееби" при театре Атонели, а также глава секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси Евгений Конышев. После церемонии возложения цветов священник церкви Святого Давида, которая расположена на территории пантеона, отслужил молебен за упокой души Грибоедова.

Тбилисский государственный русский драматический театр с 1934 года носит имя Грибоедова.

Грибоедов родился в январе 1795 года в Москве. В начале осени 1828 года писатель обвенчался с дочерью своего друга Александра Чавчавадзе, 16-летней Ниной. Через неделю после свадьбы Грибоедов поехал в Иран на дипломатическую службу, где его убили в январе 1829 года. Его супруга исполнила желание драматурга и похоронила его в Тбилиси в Мтацминдском пантеоне. Позже рядом с Грибоедоввым похоронили и Нину Чавчавадзе.

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