В Симферополе одну из улиц назовут именем погибшего первого главы ДНР Захарченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Улицу в одном из новых микрорайонов Симферополя назовут именем погибшего первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе депутата Госдумы от Крыма, координатора интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрея Козенко.

"Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоят имя первого главы Донецкой народной республики Александра Владимировича Захарченко. Такое решение принято в среду, 15 января, на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым. Этот человек навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом", - приводятся в сообщении слова Козенко.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, среди которых - министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с гибелью Захарченко по статье УК РФ "Акт международного терроризма". Донецк является городом-побратимом Симферополя.