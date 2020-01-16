Роспотребнадзор рекомендует россиянам больше гулять в целях профилактики гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в качестве мер профилактики гриппа и ОРВИ рекомендует россиянам больше гулять, проводить влажную уборку в доме и тщательно мыть руки. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

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"[Рекомендуем] регулярно проводить влажную уборку в доме, часто проветривать помещение, ежедневные прогулки на свежем воздухе (пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте), организовать рациональный режим питания, труда и отдыха", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать "респираторный этикет" - не касаться руками носа, рта и глаз, не посещать при болезни общественные места без медицинских масок, использовать одноразовые носовые платки и чихать в сгиб локтя.

Также специалисты ведомства советуют избегать мест скопления людей, используя маску, своевременно ее менять, тщательно мыть руки или пользоваться кожными антисептиками на спиртовой основе.