На борту задержанного у Курил японского судна обнаружили незаконный вылов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Пограничники нашли на борту японского рыболовецкого судна, задержанного для досмотра в районе южной части Курильских островов (Сахалинская область), неучтенную продукцию водных биологических ресурсов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по Сахалинской области.

В среду российские пограничники сопроводили японское судно на остров Кунашир Большой Курильской гряды с целью инспекции. Шхуна принадлежит кооперативу в городе Немуро (северная префектура Хоккайдо, Япония). Она занималась промыслом трески, на борту находятся шесть человек.

"На борту японского промыслового судна "Сёё Мару-68" обнаружена неучтенная продукция водных биологических ресурсов", - говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время судно находится в морском терминале Южно-Курильска на Кунашире для проведения необходимых процессуальных действий.

В конце прошлого года пять японских рыболовецких судов были задержаны пограничниками РФ в том же районе. Они выловили на 7,5 тонны осьминога больше, чем указали в документах. После уплаты штрафа их отпустили, и суда вернулись обратно на Хоккайдо