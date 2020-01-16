{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Си Цзиньпин поздравил Трампа с наступающим китайским Новым годом

В поздравительном письме Председатель КНР отметил, что его страна готова идти навстречу американской стороне

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию с наступающим Новым годом по лунному календарю (в этом году приходится на 25 января). Послание главе американской администрации было направлено по случаю подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между КНР и США.

"Через несколько дней наступит Новый год по лунному календарю - Праздник весны, Чуньцзе", - говорится в письме, текст которого в четверг приводит деловое издание "Цайсинь". "Вместе с моей женой Пэн Лиюань я хотел бы пожелать господину президенту, его супруге Мелании и всем членам их семьи счастливого Нового года и всего наилучшего", - сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что "готов поддерживать тесные контакты [с Трампом]", а также подчеркнул, что "Китай готов идти навстречу американской стороне".

"Под нашим (Си Цзиньпина и Трампа - прим. ТАСС) общим руководством китайско-американские отношения в новом году могут принести еще больше выгоды и пользы для народов двух стран", - резюмировал Си Цзиньпин.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
В ОП сообщили о запуске двух сайтов для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейки
Сайты заработают с 20 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС