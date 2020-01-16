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Опрос: свыше четверти россиян отказались от алкоголя на новогодних каникулах

Среди причин отравления в новогодние праздники, респонденты назвали алкоголь, жирную пищу и салаты
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более четверти россиян (27%) отказались от употребления алкоголя в новогодние праздники, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Треть респондентов признались, что на праздниках старались соблюдать меры предосторожности. В частности, более половины населения отказались от покупки петард, порядка 40% не переедали, не готовили быстро портящиеся блюда и следили за свежестью продуктов. "Нашлись и те, кто отказался от алкоголя - таких оказалось 27%, пили абсорбенты 13%. Проводили много времени на воздухе 25%", - следует из опроса, который проводился с 9 по 13 января среди 5 тыс. 870 респондентов.

Опрос показал, что для почти каждого четвертого респондента (28%) каникулы прошли не без происшествий. "13% страдали от похмелья, 12% лечили ОРВИ, 10% отравились, 2% получили травмы, 2% переохладились", - говорится в сообщении.

Основными причинами отравления треть пострадавших назвала алкоголь, 14% - жирную пищу и 12% - салаты. Порядка 40% жителей России признались, что так и не установили причину отравления. "Интересно, что несмотря на травмы и болезненные состояния к врачам за каникулы обратились только 3%, а 6%, хоть и имели жалобы, решили не ездить в медучреждения", - говорится в результатах исследования.

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