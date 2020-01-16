В Австралии пожарные спасли от огня единственную колонию древних сосен

Как рассказали в региональной пожарной службе штата Новый Южный Уэльс (NSWRFS), сотрудникам службы удалось спасти последние оставшиеся в дикой природе древние сосны ценой очень больших усилий. "Для того чтобы сохранить эти деревья, пожарные NSWRFS совместно с рейнджерами парка придумали специальный план. Сами деревья ежедневно обливали огнезащитным составом, чтобы искра с соседних растений, уже охваченных огнем, не подожгла их, а вокруг корней создали ирригационную систему, которая питала деревья и защищала корни от жара", - рассказали в пресс-службе NSWRFS.

Как отметили в руководстве парка, до вчерашнего дня было непонятно, как деревья смогли выжить в таких условиях, но теперь можно сказать, что опасность миновала. "Мы уже сообщили правительству штата, что дикую колонию воллемий удалось спасти от огня. Теперь, когда пожарным удалось локализовать масштабный очаг возгорания на территории парка, уничтоживший более 500 га леса, мы можем считать, что худшее позади, и начать восстановление растений парка", - отметил министр окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин.

По словам сотрудника регионального совета по управлению природными ресурсами Келвина Джонсона, колония воллемий не погибла, но пострадала существенно. "Некоторые деревья, возраст которых превышает 400 лет, почти полностью уничтожены, но на части из них появились новые зеленые побеги, и это вселяет некоторый оптимизм. Нам потребуется полтора-два года, чтобы понять, насколько сильно пострадал лес и насколько быстро он сможет восстановиться. В некоторых местах можно увидеть только черные пни на выжженной земле, где-то от деревьев остались одни остовы - они возможно живы, но, сбросив листву, потеряли способность дышать - восстановятся они или нет пока не известно", - пояснил Джонсон.

Современники динозавров

Воллемия - род хвойных деревьев, включающий единственный вид - воллемия благородная. В природе она была впервые обнаружена в 1994 году в Австралии. Представители вида являются одним из самых древних растений на Земле, воллемии были распространены в юрский период и считались вымершим миллионы лет назад. Вид занесен в Красную книгу.

В 1994 году деревья обнаружил Дэвид Нобл, сотрудник управления национальными парками и заповедниками Нового Южного Уэльса, во время экскурсии в национальном парке Голубых гор, в каньоне глубиной более 500 м. Генетические исследования показали, что возраст самой старой воллемии составляет более тысячи лет. В целях сохранения вида в 2005 году была организована продажа специально выращенных клонированных воллемий через аукцион, тогда было продано 292 дерева, а цена составила от 2 до 7 тыс. австралийских долларов за ствол.