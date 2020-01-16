Единороссы попросили Мишустина взять на контроль вопросы получения гражданства России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" в ходе дискуссии во время встречи с кандидатом на пост председателя правительства России Михаилом Мишустиным в Госдуме попросили взять на контроль вопросы, касающиеся получения гражданства РФ, а также приватизации протезно-ортопедического предприятия. Об этом журналистам сообщил участник встречи.

По словам собеседника, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе выступления отметил, что в течение нескольких месяцев управление департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства "откровенно тормозит рассмотрение" законопроекта, который освобождает соотечественников по всему миру от обязанности отказываться от гражданства страны проживания при желании получить российское гражданство.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн попросил Мишустина детально погрузиться в проблему приватизации протезно-ортопедического предприятия, "чтобы и Госдума, и общественные организации были подключены к социально значимому процессу". При этом глава фракции Сергей Неверов добавил, что у фракции есть соответствующее обращение к правительству.

Участник встречи уточнил, что на просьбу коллег назвать ответственных за проблемы приватизации предприятия, Хинштейн назвал министра труда и социальных отношений Максима Топилина и его заместителя Григория Лекарева. В октябре парламентарий подверг критике схему приватизации крупнейшего в России предприятия по производству протезов и технических средств реабилитации ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России". После этого Госдума дала поручение своему комитету по безопасности и противодействию коррупции разобраться в этой ситуации.