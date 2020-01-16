Хайнань проведет третью Международную неделю детской моды осенью этого года

САНЬЯ, 16 января. /ТАСС/. Власти провинции Хайнань намерены провести 3-ю Международную неделю детской моды в китайском курортном городе Санья осенью этого года. Об этом ТАСС сообщил Константин Радюк, генеральный директор компании SemProGroup Hainan, выступающей организатором конкурса.

"Следующий сезон начнется уже весной этого года с подготовительных и отборочных мероприятий", - рассказал он. По его словам, отборочные туры пройдут не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Франции и Республике Корея.

"Кульминацией мероприятий станет Фестиваль международной дружбы детей в городе Санья, который будет проходить с 29 октября по 5 ноября 2020 года. В нем профессиональный 3-й сезон детской недели моды будет играть доминирующую, но не единственную роль", - уточнил Радюк.

По его словам, с 2021 года крупные международные детские мероприятия в Санья будут проходить на регулярной основе раз в полугодие, при этом их масштаб и география будет постепенно расширяться.

Первая Международная неделя детской моды прошла в августе 2018 года и собрала участников из восьми стран: Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Китая, России, США, Украины и Филиппин.

Финал второй недели детской моды состоялся 5 января этого года в городе Санья. В нем приняли участие более 500 конкурсантов из России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Украины, США, Германии, Либерии, Великобритании, Республики Корея, Индонезии, Франции, Монголии, а также других стран и регионов мира. Жюри, почетным председателем которого стал российский модельер Вячеслав Зайцев, решило наградить по итогам конкурса более 30 юных моделей и дизайнеров. Как отметил Радюк, в отборочных турах 2-й недели моды приняли участие около 5 тыс. человек.