Путин и Нетаньяху заявили о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора "рассмотрен ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75 годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста". "С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов", - говорится в сообщении Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.