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Посольство РФ опубликовало рекомендации для россиян из-за активности вулкана на Филиппинах

Посольство рекомендует ограничить пребывание на воздухе, не использовать пресноводную рыбу и морепродукты и не приобретать местные овощи и фрукты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Посольство РФ на Филиппинах рекомендует россиянам принять ряд мер для обеспечения собственной безопасности в связи с активностью вулкана Таал. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении диппредставительства в Twitter.

"В связи с возможным извержением вулкана Таал посольство рекомендует принимать следующие меры: ограничить пребывание на воздухе; исключить пользование открытым бассейном; не использовать пресноводную рыбу и морепродукты; не приобретать местные овощи и фрукты", - предупредили в посольстве.

Извержение вулкана Таал, который находится примерно в 100 км от Манилы, произошло 12 января. Вулкан выбросил столб пепла на высоту 1 км. В связи с этим власти провинции Батангас эвакуировали около 80 тыс. человек. Извержение также привело к приостановке работы аэропорта Манилы.

Теги
ФилиппиныРоссия
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