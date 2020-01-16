Минобрнауки выступило против краткосрочных трудовых договоров с преподавателями вузов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено рекомендовать вузам минимизировать с февраля 2020 года число заключаемых с преподавателями краткосрочных трудовых договоров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.

"Минобрнауки России проводит мониторинг применения "эффективных контрактов". Планируется разработать и в феврале 2020 года направить в вузы методические рекомендации по оформлению "эффективных контрактов" с педагогическими работниками. В связи с внедрением практики доведения вузам объемов финансирования на длительные периоды (на срок реализации образовательных программ соответствующего уровня), есть все основания заключать трудовые договоры с научно-педагогическими работниками также на более продолжительные периоды времени, сопоставимые со сроками реализации образовательных программ", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что ранее необходимость заключения краткосрочных контрактов можно было объяснить тем, что руководство вузов не могло осуществить планирование, в том числе фонда оплаты труда, на более длинный цикл.

"Вместе с тем следует учитывать, что образовательная организация обладает автономией. Это означает самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в том числе в части приема на работу работников, заключения с ними и расторжения трудовых договоров", - добавили в Минобрнауки РФ.