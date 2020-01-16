{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки выступило против краткосрочных трудовых договоров с преподавателями вузов

В министерстве отметили, что ранее необходимость заключения краткосрочных контрактов можно было объяснить тем, что руководство вузов не могло осуществить планирование, в том числе фонда оплаты труда, на более длинный цикл

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено рекомендовать вузам минимизировать с февраля 2020 года число заключаемых с преподавателями краткосрочных трудовых договоров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

Трудовой кодекс РФ предусматривает, что трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.

"Минобрнауки России проводит мониторинг применения "эффективных контрактов". Планируется разработать и в феврале 2020 года направить в вузы методические рекомендации по оформлению "эффективных контрактов" с педагогическими работниками. В связи с внедрением практики доведения вузам объемов финансирования на длительные периоды (на срок реализации образовательных программ соответствующего уровня), есть все основания заключать трудовые договоры с научно-педагогическими работниками также на более продолжительные периоды времени, сопоставимые со сроками реализации образовательных программ", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что ранее необходимость заключения краткосрочных контрактов можно было объяснить тем, что руководство вузов не могло осуществить планирование, в том числе фонда оплаты труда, на более длинный цикл.

"Вместе с тем следует учитывать, что образовательная организация обладает автономией. Это означает самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в том числе в части приема на работу работников, заключения с ними и расторжения трудовых договоров", - добавили в Минобрнауки РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Машины скорой помощи Крыма оснастили тревожными кнопками для вызова Росгвардии в случае ЧП
При необходимости тревожная сигнализация в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС