В Новгородской области построят первые детсады в сотрудничестве с белорусскими компаниями

ТАСС, 16 января. Новгородские власти решили, что первыми социальными объектами, возведенными белорусскими строительными компании в Новгородской области, станут детские сады. Планируется, что их стойка развернется в Новгородском районе, сообщил ТАСС в интервью в четверг губернатор региона Андрей Никитин.

В октябре прошлого года на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Никитиным было озвучено предложение о сотрудничестве в строительной сфере. Новгородская область заинтересована в привлечении специалистов из-за дефицита в регионе строительных мощностей.

"[Первые] Объекты - детские сады в Новгородском районе. Идет разговор об одном, двух или трех пилотных садиках, а если всем понравится, то мы это будем расширять [строительство объектов в рамках сотрудничества]. Преимущество в том, что белорусы сохранили технологию советского индустриального строительства - это основное. И, наверное, в том, что там сохранена строительная база, а у нас, к сожалению, серьезные компании не очень идут на государственные заказы, потому что цена невысокая", - сказал Никитин.

Ранее Никитин пояснял ТАСС, что строительство социальных объектов на территории Новгородской области с привлечением специалистов строительной сферы из Республики Белоруссия планируется начать в 2020 году. "Мы сейчас активно работаем с коллегами из Белоруссии, сопредседателем рабочей группы по Новгородской области является министр строительства Белоруссии. Сейчас процесс идет урегулирования нормативной базы", - добавил Никитин.