Облачная погода без осадков ожидается в Москве в пятницу

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют до четырех градусов тепла в Москве 17 января, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от двух до четырех градусов тепла, по области температура будет колебаться от нуля до пяти градусов тепла.

В ночь на субботу термометры в Москве покажут от одного градуса мороза до одного градуса тепла, в Подмосковье - от минус двух до плюс трех градусов.

Западный и юго-западный ветер в столичном регионе не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.