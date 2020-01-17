В КНР зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Коэффициент рождаемости в Китае составил 10,48 на тысячу жителей - в прошлом году родились 14,65 млн детей, что на 580 тыс. меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель рождаемости за всю историю существования КНР. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Государственного статистического управления страны.

Население Китая по итогам 2019 года выросло на 0,33% в годовом исчислении и составило 1,4 млрд человек.

"По данным на конец 2019 года, население материкового Китая составило 1,40005 млрд человек, что на 4,67 млн больше по сравнению с 2018 годом", - указывается в документе. Как следует из доклада, в минувшем году в КНР родились 14,65 млн человек, умерли 9,98 млн человек. В доклад не включены данные о населении специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао, а также провинции Тайвань.

По итогам 2019 года в стране проживали 715,27 млн мужчин и 684,78 млн женщин. Более 64% (896,4 млн человек) - население в возрасте от 16 до 59 лет, порядка 18,1% (253,88 млн человек) - в возрасте от 60 до 65 лет, 12,6% (176,03 млн) - старше 65 лет.

Доля городских жителей в Китае по итогам 2019 года составила 60,59%.