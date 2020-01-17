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Власти Петербурга не планируют переносить обелиск "Городу-герою" с площади Восстания

Ранее представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов предложил переместить обелиск на площадь Мужества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не рассматривали и пока не имеют планов по переносу обелиска "Городу-герою Ленинграду" с площади Восстания в другое место на территории города. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

С предложением вернуть памятник императору Александру III на историческое место - площадь Восстания, тем самым переместив его из сада Мраморного дворца, а находящийся на площади обелиск "Городу-герою" переместить на площадь Мужества, в декабре 2019 года выступил представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов. Он тогда отметил, что фонд подготовил обращение в городскую администрацию с соответствующими инициативами о реализации этих проектов.

"Инициативы такого рода, конечно же, должны всегда тщательным образом изучаться и учитывать мнение наших горожан. Я не думаю, что наши ветераны в городе согласятся с таким подходом. Это требует внимания, затрат, ну и, наверное, не надо сталкивать в обществе взгляды по этому поводу. И так остро этот вопрос никогда не стоял. Но планов такого рода в городе не было и нет", - сказал Ржаненков.

Схожую позицию по этому вопросу высказал на пресс-конференции и заместитель председателя совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Исай Кузинец. "Сталкивать поколения - это не самое благовидное дело для любого общества, а для нашего - тем более. Я помню, когда появился этот [обелиск] на площади Восстания, не все его воспринимали. А сегодня это естественное присутствие, это естественное подчеркивание нашего города. Тем более, если вы помните, на здании гостиницы "Октябрьская" огромными буквами написано "Город-герой Ленинград", - сказал он.

Обелиск "Городу-герою Ленинграду" установлен на площади Восстания к 40-летию Победы - в апреле 1985 года.

Памятник Александру III, созданный скульптором Паоло Трубецким, был установлен на площади (тогда носившей название Знаменской) в 1909 году. В 1937 году он был перенесен в Михайловский сад, где в 1942 году его засыпали землей и замаскировали от бомбардировок. В 1994 году он был установлен перед входом в Мраморный дворец (относится к комплексу Государственного Русского музея), где и находится по сей день.

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