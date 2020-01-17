Раритетную золотую монету 1936 года продали в Лондоне за $1,3 млн

ТАСС, 17 января. Редкая монета английского Королевского монетного двора (Royal Mint) номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска с профилем британского короля Эдуарда VIII, правившего с 20 января по 11 декабря 1936 года, продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн). Об этом сообщила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Диаметр уникальной монеты составляет 22 мм, вес - 7,98 г. Таким образом, по данным Би-би-си, она немного меньше и легче, чем обычная монета номинальной стоимостью 1 фунт стерлингов. Раритет был выпущен ограниченной серией и никогда не находился в обращении из-за отречения от власти Эдуарда VIII в 1936 году, на что он пошел, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Впоследствии изображенный на монете принц Эдуард, ставший герцогом Виндзорским, как указывает Би-би-си, попросил Королевский монетный двор отдать ему монеты, однако его преемник Георг VI отклонил просьбу.

Обладателем монеты стал частный коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, который приобрел ее за рекордную сумму, тем самым сделав экземпляр самой ценной монетой в Великобритании. "Когда появилась возможность [купить монету], я почувствовал, что не могу отказаться от нее. Такой шанс выпадает раз в жизни", - отметил владелец раритета. "Я знаю, что [1 млн фунтов] - это большая сумма для монеты, но если бы я не купил ее сейчас, у меня бы больше не было такой возможности", - добавил он.

Король Эдуард VIII подписал отречение от престола за себя и своих потомков 10 декабря 1936 года. В результате трон перешел к брату Эдуарда Альберту, герцогу Йоркскому, который взял себе имя Георг VI.