В Дагестане за сутки собрали средства на дом для одинокой женщины, пострадавшей при пожаре

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Жители Дагестана за сутки собрали средства на строительство дома для одинокой жительницы поселка Сулак, которая лишилась жилья из-за пожара. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель благотворительного фонда "Инсан", который организовал сбор помощи для пострадавшей, Магомедрасул Ахмедов.

"Наши волонтеры сообщили, что в поселке Сулак произошла трагедия - у одинокой пожилой женщины сгорел дом. Мы сразу оказали первую помощь продуктами питания, объявили сбор средств и буквально за сутки собрали 300 тысяч рублей. Сегодня уже начаты строительные работы. Сгоревшее жилье восстановлению не подлежит, мы строим для нее новый небольшой домик", - сказал Ахмедов.

По его словам, сейчас пострадавшая живет у соседей. "У нее нет ни детей, ни близких родственников. Она рассказала, что перед Новым годом приютила нескольких котят, которые, играя, опрокинули дощечки, стоявшие рядом с включенным обогревателем. Когда начался пожар, сама женщина спала в соседней комнате - соседи разбили стекло и вытащили ее из горящего дома", - рассказал руководитель фонда.

Он уточнил, что фонд будет контролировать ход строительных работ до их завершения. "Рассчитываем, что, если позволит погода, все работы завершаться в течение месяца-полутора, и Нелли Ивановна сможет въехать в новое жилье", - добавил Ахмедов.