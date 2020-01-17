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Пресс-служба Зеленоградского суда опровергла факт избиения конвоирами обвиняемого

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что сотрудники конвойной службы избили обвиняемого в краже Азамата Казанчева

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пресс-служба Зеленоградского суда Москвы не подтвердила в беседе с ТАСС факт избиения обвиняемого в краже в помещении суда сотрудниками конвойной службы полиции. Об этом заявила в беседе с ТАСС пресс-секретарь суда Наталья Яшина.

"Мы не располагаем подобной информацией. Нужно учитывать, что конвойное помещение отделено от других помещений суда, допуска туда у сотрудников суда нет, однако, если бы подобный инцидент имел место, информация об этом поступила бы к председателю суда и в пресс-службу. Насколько мне известно, подобного инцидента не происходило", - сказала она.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что сотрудники конвойной службы избили в Зеленоградском суде Москвы обвиняемого в краже Азамата Казанчева. Его привезли в здание суда на заседание по продлению ему срока содержания под стражей, у него был с собой пакет с личными вещами, в котором был коврик для молитвы. По версии Baza, полицейские выбросили этот коврик, а когда Казанчев возмутился, он был избит.

Как следует из картотеки суда, Казанчев находится под стражей с декабря 2018 года, он обвинялся по статье 161 УК РФ ("Грабеж"), но в настоящее время Зеленоградский суд рассматривает его дело по нескольким эпизодам статьи 158 УК РФ ("Кража").

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Россия
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