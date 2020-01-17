Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проведение митинга 1 февраля с целью "выступления против проекта конституционной реформы" с количеством участников до 10 тыс. человек. Акция состоится на проспекте Академика Сахарова, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Сообщаем, что органами власти города Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга с целью "выступления против проекта конституционной реформы" с участием до 10 тыс. человек на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома №9", - говорится в сообщении.

Ранее в правительство Москвы от группы граждан поступило уведомление о намерении провести митинг 1 февраля на проспекте Академика Сахарова с количеством участников до 10 тыс. человек.

В пресс-службе отметили, что о согласовании мероприятия организаторов проинформировали.