Мероприятия проекта "Дороги Победы" прошли в Варшаве и Гданьске

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мероприятия в рамках международной акции "Дороги Победы" состоялись в пятницу в Варшаве и Гданьске в честь 75-летия освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества.

В двух польских городах была организована трансляция лекции научного директора Российского военно-исторического общества, профессора МГИМО Михаила Мягкова. Лекция была посвящена освобождению Польши и местам боевой славы советских воинов.

Историк подчеркнул, что 17 января - одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. "Польшу освободила Красная Армия совместно с Войском Польским, с польскими солдатами, воевавшими в рядах наших вооруженных сил. Мы должны встречаться, смотреть в глаза друг другу, - отметил он. - Мы должны вместе заботиться о нашей истории, искать точки соприкосновения. Великая история освободительной миссии Красной Армии в Европе, которая сыграла решающую роль в разгроме нацизма, должна оставаться вечно".

Также в пятницу прошла традиционная церемония возложения венков у Мавзолея советских воинов в Варшаве. В ней приняли участие представители российского дипломатического корпуса во главе с послом России в Польше Сергеем Андреевым, дипломаты стран СНГ, представители польских ветеранских и общественных организаций, российские соотечественники, информировали в Россотрудничестве.

Международная акция "Дороги Победы" началась 21 октября 2019 года в Белграде, в 75-ю годовщину освобождения города. В акции в столице Сербии приняли участие ученики русских школ и курсов русского языка, сербских учебных заведений, российские соотечественники, ветераны боевых действий. Они ознакомились с местами исторической славы в Белграде и окрестностях города.

В 2020 году мероприятия разного формата в рамках данной акции будут приурочены к Будапештской операции (завершилась 13 февраля 1945 года), Венской наступательной операции (с 16 марта по 15 апреля 1945 года), Берлинской стратегической наступательной операции (с 16 апреля по 8 мая 1945 года), Пражской наступательной операции (6-11 мая 1945 года).