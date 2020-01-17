{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мероприятия проекта "Дороги Победы" прошли в Варшаве и Гданьске

Как сообщили в Россотрудничестве, в двух польских городах была организована трансляция лекции научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Мероприятия в рамках международной акции "Дороги Победы" состоялись в пятницу в Варшаве и Гданьске в честь 75-летия освобождения польской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества.

В двух польских городах была организована трансляция лекции научного директора Российского военно-исторического общества, профессора МГИМО Михаила Мягкова. Лекция была посвящена освобождению Польши и местам боевой славы советских воинов.

Историк подчеркнул, что 17 января - одна из важнейших дат в истории Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. "Польшу освободила Красная Армия совместно с Войском Польским, с польскими солдатами, воевавшими в рядах наших вооруженных сил. Мы должны встречаться, смотреть в глаза друг другу, - отметил он. - Мы должны вместе заботиться о нашей истории, искать точки соприкосновения. Великая история освободительной миссии Красной Армии в Европе, которая сыграла решающую роль в разгроме нацизма, должна оставаться вечно".

Также в пятницу прошла традиционная церемония возложения венков у Мавзолея советских воинов в Варшаве. В ней приняли участие представители российского дипломатического корпуса во главе с послом России в Польше Сергеем Андреевым, дипломаты стран СНГ, представители польских ветеранских и общественных организаций, российские соотечественники, информировали в Россотрудничестве.

Международная акция "Дороги Победы" началась 21 октября 2019 года в Белграде, в 75-ю годовщину освобождения города. В акции в столице Сербии приняли участие ученики русских школ и курсов русского языка, сербских учебных заведений, российские соотечественники, ветераны боевых действий. Они ознакомились с местами исторической славы в Белграде и окрестностях города.

В 2020 году мероприятия разного формата в рамках данной акции будут приурочены к Будапештской операции (завершилась 13 февраля 1945 года), Венской наступательной операции (с 16 марта по 15 апреля 1945 года), Берлинской стратегической наступательной операции (с 16 апреля по 8 мая 1945 года), Пражской наступательной операции (6-11 мая 1945 года).

Теги
РоссияПольша
Реклама на ТАСС
СМИ: Walt Disney откажется от слова Fox в наименовании киностудии 20th Century Fox
По данным журнала Variety, американская компания уже начала процесс переименования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС