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НАК положительно оценил проведенную в Дагестане антитеррористическую работу

Также отмечена работа по реабилитации детей, возвращенных из зон боевых действий на территории Ирака и Сирии

МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Сироткин положительно оценил антитеррористическую работу, проведенную в Дагестане. Об этом он сказал в пятницу в Махачкале.

"Сегодня, 17 января, под руководством главы Дагестана Владимира Васильева и заместителя директора ФСБ России - руководителя аппарата НАК Игоря Сироткина прошло заседание Национального антитеррористического комитета по Республике Дагестан. Руководитель НАК положительно оценил проведенную в Дагестане антитеррористическую работу", - сообщается на сайте главы и правительства Дагестана.

По словам Сироткина, скоординированные действия силовиков обеспечили "дальнейшее снижение террористической активности на территории СКФО, а число преступлений террористической направленности сократилось в два раза". "В Дагестане же их совершение не допущено. Немаловажную роль в снижении террористической активности в Дагестане сыграла качественная профилактическая работа, при планировании которой стали активнее использовать результаты проводимого аппаратом НАК мониторинга обстановки в области противодействия терроризму", - приводятся на сайте его слова.

Сироткин отметил, что, учитывая "возросшую угрозу вовлечения в террористическую деятельность молодых жителей республики, Антитеррористической комиссией Дагестана приняты меры для повышения эффективности профилактики терроризма в молодежной среде".

"Также осуществляется социальная реабилитация детей, возвращенных из зон боевых действий на территории Ирака и Сирии. Перед началом нашего совещания я осмотрел чрезвычайно интересные материалы выставки, которая была организована в фойе и посвящена работе как раз в этом направлении. Я увидел, насколько неформально и нешаблонно подходят к этой работе организаторы", - сказал руководитель аппарата НАК России.

Он также отметил деятельность по возвращению в образовательный процесс учеников, не посещающих школы, которая призвана не допустить дальнейшей радикализации молодежи и вовлечения ее в террористическую деятельность.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичИракСирияРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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