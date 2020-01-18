Ульяновские дети-инвалиды смогут получать помощь на дому благодаря новому проекту

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Родители детей с ограниченными возможностями, проживающие в Ульяновской области, смогут оказывать им помощь на дому благодаря обучению по проекту "Домашний микрореабилитационный центр". Он будет запущен в этом году, сообщил в интервью ТАСС на площадке Гайдаровского форума губернатор Сергей Морозов.

"На встречах с родителями особенных детей многие из них отмечали, что при рождении ребенка, к которому нужен особый подход, столкнулись с тем, что просто не знают, куда им обратиться за помощью. Именно для поддержки людей в этом году мы запускаем следующий проект - это "Домашний микрореабилитационный центр". Специалисты помогут родителям, не покидая свой дом, научиться тем методам и практикам реабилитации, которые необходимы их детям в повседневной жизни", - сказал собеседник агентства.

Морозов пояснил, что родители, которые пройдут предварительное обучение, смогут уже сами помогать своему ребенку в домашних условиях, используя как специальное оборудование, так и помощь тех специалистов, которые будут выезжать на дом к ребенку. "При этом сроки реализации проекта достаточно сжатые - уже в этом году данный проект должен заработать в полную силу", - сказал он.

Губернатор уточнил, что в пяти реабилитационных центрах Ульяновской области будут созданы междисциплинарные бригады. "Они смогут реализовать необходимый курс реабилитации в домашних условиях по индивидуальной программе, которая будет учитывать особенности конкретного ребенка, к которому они будут выезжать. В зависимости от состояния самого ребенка один раз в неделю дома можно будет заниматься с дефектологом и арт-терапевтом, кроме того, тренеры смогут обучить и самих родителей, как правильно использовать реабилитационную технику, как нужно ухаживать за своим ребенком и какие занятия можно проводить, не посещая специализированных областных центров", - пояснил он.

Морозов добавил, что реализовать проект власти региона смогут благодаря взаимодействию с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. "Региону выделен грант в размере порядка 7 млн рублей, что позволит запустить данный проект, затем реализация будет уже за счет средств областной казны. По предварительным расчетам, определено порядка 200 семей с детьми, которые смогут получить такую помощь", - отметил губернатор.

По словам главы региона, благодаря проекту родители после предварительного обучения будут оказывать своему ребенку только те виды помощи, которые допустимы для неспециалистов. "Для этого сейчас закупается необходимое оборудование, которое также поможет семьям. В соответствии с рекомендациями специалистов для каждого ребенка, в зависимости от его инвалидности будут подобраны и установлены тренажеры, реабилитационное оборудование, подготовлена программа", - рассказал он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходил 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС - генеральный информационный партнер.