В ВШЭ пообещали учесть мнение студентов при изменении правил о политической деятельности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мнение студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) будет учтено при принятии поправок во внутренние правила вуза, которые накладывают ограничения на политические заявления. Их будут обсуждать 21 января на студсовете, а учащиеся могут направить конкретные предложения администрации вуза, сообщил в субботу ТАСС директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров.

Как стало известно 17 января, ВШЭ намерена внести поправки во внутренние правила. Возможные изменения запретят студентам и сотрудникам выступать с политическими заявлениями от лица вуза и его коллектива. Кроме того, учащихся и преподавателей в случае их участия "в политической деятельности или иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе", обяжут принять меры по исключению аффилиации с вузом. Поправки рассмотрят на ближайшем ученом совете НИУ ВШЭ. Также 17 января состоялась внутренняя встреча администрации вуза со студентами, после которой в некоторых СМИ появилась информация, что недовольным изменениями учащимся было предложено покинуть вуз.

"Перед вынесением поправок на рассмотрение ученого совета администрация ВШЭ направила их на обсуждение и согласование студенческому совету. Студенческий совет на следующий вторник [21 января] назначил свое совещание, куда пригласил представителей администрации, которые приняли приглашение", - сказал Лавров.

Говоря про встречу, которая состоялась 17 января, собеседник отметил, что она продолжалась порядка четырех часов и была "довольно эмоциональной". "В ходе встречи представители администрации предлагали диалог, организаторы со стороны студентов заявили, что не хотят диалога, а хотят выдвинуть требования к администрации. В процессе действительно могли звучать какие-то риторические реплики, но студентам никто не предлагал отчисляться", - рассказал Лавров.

Он подчеркнул, что мнение студентов будет учтено при обсуждении поправок.