Путин заявил, что власти продолжат оказывать поддержку поисковым отрядам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Государство продолжит оказывать поддержку поисковому движению, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений он выразил благодарность участникам поисковых отрядов и надежду на то, что они будут развивать свою деятельность. "А мы всячески с официального уровня будем вас поддерживать", - сказал президент.

Он отметил важность работы по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. По словам Путина, поисковая деятельность является кропотливой, тяжелой и подчас опасной, так как приходится работать на территориях, где проходили боевые действия. "Это работа, требующая большой ответственности и дисциплины", - заключил глава государства.

Проверка мест возможных захоронений

Президент заявил, что территории, где проходили боевые действия и где могут находиться воинские останки, должны соответствующим образом проверяться до передачи их под строительство.

Один из участников встречи посетовал, что архивные данные о местах боевых действий и возможных захоронениях зачастую не используются перед началом ведения хозяйственной деятельности на тех или иных землях, строительства там жилья, дорог и так далее. Путин в ответ признал, что нормативная база в этой сфере не совершенна. По его словам, сейчас идет работа над улучшением этой нормативной базы на федеральном уровне, и здесь можно предусмотреть дополнительные меры. Как отметил президент, существуют правила, согласно которым земли, на которых возможно нахождение артефактов, проходят проверку со стороны археологов перед началом тех или иных работ.

"На местах боев можно то же самое делать с землей, получая соответствующую информацию о том, что и как здесь происходило", - сказал Путин. "Сначала надо обследовать землю, а потом уже передавать в собственность для соответствующей хозяйственной деятельности", - добавил президент.

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