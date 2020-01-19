РАНХиГС выпустит исследование об экономике Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) готовит исследование, посвященное экономике Победы в Великой Отечественной войны, основанное на анализе архивных данных. Первые результаты будут опубликованы уже в 2020 году, сообщил ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау в интервью в рамках Гайдаровского форума.

"Мы сейчас делаем очень интересное исследование, связанное с экономикой Победы в Великой Отечественной войне. Это большой проект, основанный на анализе архивных данных", - сказал он.

Мау подчеркнул, что институт занимается исследованием уже год. "Надеюсь, что в течение этого года мы первые результаты сможем показать. Я впервые про это говорю. Это действительно важный сюжет, очень важный с точки зрения отечественной истории, с точки зрения истории войны", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию задачу сформировать архивный центр Великой Отечественной войны.