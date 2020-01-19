Акция в память о журналистке Бабуровой и адвокате Маркелове началась в центре Москвы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Согласованное с властями шествие в память об убитых 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове началось в центре столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Желающие почтить их память собрались на Тверском бульваре, от которого собираются идти на Пречистенку к зданию бывшего независимого пресс-центра, после пресс-конференции в котором они были убиты.

В пятницу муниципальный депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Юлия Галямина опубликовала в своем Twitter призыв выйти на марш по Тверскому бульвару против возможных изменений в Конституции РФ. Власти Москвы предупредили организаторов мероприятия о недопустимости смены тематики.

К месту шествия стянуты сотрудники полиции и Росгвардии. На Тверском бульваре стоят автозаки. Полиция пропускает людей на бульвар сквозь рамки металлодетектора.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.