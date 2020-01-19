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В Египет прибыла группа экспертов из РФ для инспекции безопасности аэропортов курортов

Это не первый визит российских специалистов в Египет, и, как надеются в Каире, он станет завершающим перед подготовкой финального отчета о безопасности египетских аэропортов

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Группа российских экспертов прибыла в воскресенье в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных кругах арабской страны.

"Делегация российских специалистов прибыла для проведения очередной инспекции безопасности воздушных гаваней Хургады и Шарм-эш-Шейха, - сказал источник. - Эксперты будут работать до 25 января".

В их задачу входит проверка всей цепочки - от входа пассажиров в терминал и регистрации на рейс до посадки в самолет, включая также досмотр и погрузку багажа, работу сотрудников аэропорта и снабжение бортов едой во время полета.

Это не первый визит российских специалистов в Египет, и, как надеются в Каире, он станет завершающим перед подготовкой финального отчета о безопасности египетских аэропортов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся в апреле того же года. Сейчас рейсы из Каира в Москву и обратно осуществляются через новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада. За прошедшие годы египетская сторона полностью усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, значительно модернизировала аэропортовскую инфраструктуру.

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