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Визит патриарха Кирилла в Австрию ожидается 28 мая

Патриарх освятит русский православный Свято-Николаевский собор

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Австрию ожидается 28 мая 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье австрийский фонд содействия развитию взаимоотношений католиков и православных Pro Oriente.

Согласно заявлению фонда, председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 16 января 2020 года провел в Москве встречу с послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером. Стороны обсудили межправославные связи, церковную ситуацию на Украине, отношения Русской православной церкви и Римско-католической церкви, а также вопросы практического сотрудничества.

"Визит Патриарха ожидается 28 мая - на Вознесение Господне по Юлианскому календарю. Важным пунктом визита может стать новое освящение русского православного Свято-Николаевского собора в Вене после капитального ремонта 2004 года", - говорится в сообщении фонда. Изначально новое освящение собора планировалось на 2008 год, но оно не состоялось из-за смерти Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Как ранее передал ТАСС, российский посол в Вене Дмитрий Любинский 28 декабря сообщил, что на конец мая 2020 года готовится визит в Австрию Патриарха Московского и Всея Руси.

Теги
АвстрияРоссияКирилл (патриарх)
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