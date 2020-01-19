Неделя памяти жертв Холокоста открывает федеральные мероприятия к юбилею Победы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 20 января по 2 февраля 2020 года в шестой раз. Она входит в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в 2020 году открывает мероприятия юбилейного года, сообщила пресс-служба организатора акции - Российского еврейского конгресса (РЕК).

Организаторами Недели памяти жертв Холокоста выступили РЕК, правительство Москвы, центр "Холокост" и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). "59 городов из 50 регионов России откликнулись на призыв РЕК и ФАДН провести мемориальные, культурные и образовательные мероприятия, посвященные теме Холокоста, для самой широкой аудитории с участием ветеранов, дипломатов, государственных деятелей, школьников, студентов, представителей разных национальных и религиозных организаций", - говорится в сообщении.

Центральным мероприятием недели станет вручение премии "Хранители памяти", которое состоится вечером 26 января в театре "Геликон-опера". Эта премия, присуждаемая выдающимся людям, внесшим особый вклад в сохранение памяти о Холокосте, в 2020 году будет вручаться во второй раз. В 2019 году ее первыми лауреатами стали историк Михаил Гефтер (посмертно), участник освобождения лагеря Аушвиц Иван Мартынушкин, режиссер фильма "Война Анны" Алексей Федорченко, переживший Холокост полковник в отставке Эмиль Зигель и советник мэра Москвы Леонид Печатников.

Президент РЕК Юрий Каннер считает, что осведомленность о Холокосте в России значительно возросла с тех пор, как Неделя памяти приобрела всероссийский масштаб. "Ситуация заметно изменилась шесть лет назад, с тех пор как в России на федеральном уровне стала проводиться Неделя памяти. Этот цикл мероприятий - большой успех сотрудничества органов власти, Российского еврейского конгресса и других общественных организаций в сфере сохранения памяти о войне и Холокосте, о жертвах и героях", - приводит его слова пресс-служба.

Мероприятия Недели памяти

Приуроченные к Неделе памяти мероприятия в Москве начались накануне. Так, 19 января состоялся спектакль-урок истории "Право на жизнь". Постановку, основанную на жизни врача, писателя и педагога Януша Корчака и его "Дома сирот", погибших в газовой камере, ученики нескольких московской школ поставили в Мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе. С 18 по 20 января в Историко-архивном институте Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) проходит научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение".

В Москве 20 января открывается уличная выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", подготовленная центром "Холокост" и РЕК и представленная ранее в штаб-квартирах международных организаций в 13 странах на четырех континентах. Она впервые станет доступна всем желающим на Никольской улице у Историко-архивного института РГГУ, и продлится до 31 января. Центральными темами выставки станут роль Красной армии в спасении евреев Европы, истории российских Праведников народов мира (почетное звание, присуждающееся людям, во время Второй Мировой войны спасавших евреев от уничтожения), сохранение в России памяти о жертвах Холокоста. На стендах будут представлены письма, дневники, воспоминания, судьбы освободителей и спасенных ими узников.

А в Третьяковской галерее 21 января откроется программа кинопоказов "Хроники катастрофы", показы фильмов в рамках которой состоятся с 22 по 26 января.

Международный день памяти жертв Холокоста, к которому приурочена и Неделя памяти, отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен в память о том, что в этот день в 1945 году Красная Армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.