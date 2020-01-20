В Находке появится новая станция наблюдения за загрязнением воздуха

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Новую стационарную станцию мониторинга загрязнения атмосферного воздуха создадут в следующие два года в приморском городе Находка, где жители обеспокоены проблемой загрязнения угольной пылью. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в Приморском гидрометцентре.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обсуждается в Приморье уже несколько лет. В 2017 году она особенно обострилась в связи с ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, оседает на окнах и подоконниках квартир, загрязняет окружающую среду, что вызывает многочисленные жалобы людей. Вопрос об этой проблеме поднял в июне 2017 года во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Находки, где сейчас работает несколько перегрузочных терминалов с углем.

"На 2020-2021 годы запланировано создание нового стационарного пункта наблюдения за загрязнением воздуха на территории Находки, который войдет в систему государственного мониторинга. Всего в Приморье расположено 10 таких стационарных пунктов. Кроме того, на границах санитарно-защитных зон и производственных площадках в Находке еще 22 автоматизированных комплекса наблюдения", - сообщили в пресс-службе гидрометцентра.

По данным ведомства, сегодня мониторинг загрязнения в Приморье осуществляется на 30 пунктах наблюдения за радиоактивным загрязнением, и на 32 пунктах наблюдения поверхностных вод. Охват рек края составляет около 75%. Пробы морской воды отбираются в заливе Петра Великого в период навигации - с апреля по октябрь, а пробы почвы - во всех районах края один раз в год в апреле. Вся информация поступает в центр мониторинга окружающей среды, на базе которого создана аналитическая группа.

Борьба с угольной пылью ведется в рамках соглашения властей края со стивидорами. Документ подразумевает обеспечении хорошей экологии для жителей Находки, Владивостока и Посьета, где расположены крупные порты региона. К декабрю 2019 года стивидоры направили на борьбу с угольной пылью более 2,4 млрд рублей. Они установили 74 системы пылеподавления, приобрели 11 единиц спецтехники для уборки территорий, улучшили технологические процессы, смонтировали более 3,5 км пылеветрозащитных экранов. Эти меры, по данным правительства Приморья, позволили стабилизировать ситуацию, связанную с негативным воздействием угольной пыли на населенные пункты, прилегающие к угольным терминалам морских портов.