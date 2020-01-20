Полиция ищет фуру с 15 тоннами чая, которая пропала по дороге из Петербурга в Уфу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции проводят проверку по заявлению о пропаже грузовика с 15 тоннами чая, который должны были доставить из Санкт-Петербурга в Уфу по заказу предпринимательницы. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В настоящее время полицией проводится проверка. Устанавливается местонахождение автомобиля и перевозимого груза", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, в минувшие выходные в отдел МВД во Фрунзенском районе Петербурга обратилась 25-летняя жительница Уфы, которая сообщила, что еще 13 января заключила договор с транспортной компанией о перевозке 15 тонн чая из Петербурга в Уфу.

Компания должна была доставить более 1,2 тыс. коробок продукции на грузовике МАЗ в столицу Башкирии, однако по состоянию на 20 января машина в Уфу не доехала, а местоположение товара не известно. Предпринимательница оценила ущерб более чем в 3,3 млн рублей.