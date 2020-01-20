В Пхеньяне умерла последний ветеран Великой Отечественной войны из числа граждан КНДР

"18 января в Пхеньяне в мемориальном комплексе "Сочжан" состоялась траурная церемония с участием руководителей иностранных дипломатических миссий", - отмечается в сообщении.

ТАСС, 20 января. Хван Сун Хи, последний ветеран Великой Отечественной войны из числа граждан КНДР, служивших в составе Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), умерла в Пхеньяне. Об этом сообщило посольство РФ в КНДР в Facebook.

В мероприятии принял участие и посол России в КНДР Александр Мацегора, который "передал письмо с соболезнованиями председателю похоронной комиссии товарищу Цой Рён Хэ [глава президиума Верховного народного собрания] и вручил дочери покойной юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Товарищ Хван Сун Хи принимала участие в борьбе против японских захватчиков, вела активную общественную деятельность, с 1965 года работала в столичном Музее корейской революции, - указали в посольстве. - Награждена званиями Героя КНДР и Героя Труда, а также советскими и российскими юбилейными медалями в ознаменование годовщин Победы в Великой Отечественной войне".

Согласно информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), похороны состоялись на Тэсонсанском мемориальном кладбище 19 января. Тело Хван Сун Хи было погребено в могиле, где покоится ее супруг - ветеран Корейской войны генерал Рю Гён Су. "Жизнь товарища Хван Сун Хи была жизнью непоколебимого передового борца, который всеми силами отстаивал и преданно поддерживал идеи, авторитет и руководство вождя, - цитирует ЦТАК траурную речь Цой Рён Хэ. - Заслуги [Хван Сун Хи] перед партией, революцией, родиной и народом будут вечными".

Хван Сун Хи, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей, принимала участие в боях с японскими войсками в рядах 88-й отдельной стрелковой бригады РККА Дальневосточного фронта, таким образом, она стала последним ветераном Великой Отечественной войны из числа граждан КНДР. Ее супруг, генерал Рю Гён Су, в годы Корейской войны (1950-1953) командовал 105-й Сеульской танковой бригадой Корейской народной армии, которая первой вошла в Сеул в июне 1950 года.