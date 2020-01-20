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Глава Заксобрания Петербурга предложил запретить застройку Петровской косы у залива

Сквер и территорию яхт-клуба предлагается внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования, чтобы защитить от застройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос о запрете строительства в районе Петровской косы на Петровском острове в центральной части города недалеко от берега Финского залива. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального заксобрания, такой законопроект внес председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.

"Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров внес на рассмотрение законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О зеленых насаждениях общего пользования". Документ дополняет перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения позицией "сквер б/н северо-западнее д. 7, литера Ч, на Петровской косе". Эта территория расположена в границах Петроградского района Санкт-Петербурга (муниципальный округ Петровский). В настоящее время часть ее занимает крупнейший в европейской части РФ Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба со ссылкой на Макарова пояснила, что по этому вопросу к нему неоднократно обращались жители Петроградской стороны и яхтсмены, обеспокоенные планами по застройке коммерческой недвижимостью Петровской косы, в том числе существующей парковой зоны. Чтобы защитить сквер и территорию яхт-клуба от застройки, предлагается внести их в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования. Внесение площадки в этот перечень означает запрет капитального строительства на данной территории.

Петровская коса - проезд на Петровском острове, окруженном Малой Невой, Малой Невкой, Ждановкой и Финским заливом. В восточной части острова расположен стадион "Петровский", в западной части, где проходит Петровская коса, соседствуют промышленные постройки, спортивные объекты, парковая зона и яхт-клуб.

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РоссияСанкт-Петербург
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