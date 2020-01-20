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Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen

Монета доступна в различных исполнениях, цена на которые варьируется от £13 до £2020

ТАСС, 20 января. Британский Королевский монетный двор (КМД) выпустил памятную монету в честь группы Queen. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба монетного двора в Twitter.

В видеоролике в Twitter монету показывает гитарист группы Брайан Мэй, который назвал эту презентацию очень неожиданным моментом. "У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов, выпущенная КМД по установленным правилам. На одной стороне у нас изображение королевы [Елизаветы II], а на другой - Queen. Такого раньше не было", - сказал Мэй.

Монета стала первой в серии "Легенды музыки" и доступна в различных исполнениях, цена на которые варьируется от £13 ($17) до £2020 ($2623).

Queen была основана в 1971 году и стала одной из наиболее популярных рок-групп за всю историю этого направления музыки. Среди ее наиболее популярных песен - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.

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Великобритания
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