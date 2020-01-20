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Новая система обращения с ТКО

Минприроды сообщило о готовности 12 регионов России перейти на раздельный сбор мусора

Предполагается, что во дворах будут установлены контейнеры для смешанного мусора и раздельно накопленных отходов - бумаги, пластика, стекла и металла

МОСКА, 20 января. /ТАСС/. Высокая готовность к переходу на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) наблюдается в 12 регионах РФ, в частности в Москве, Орловской и Брянской областях, сообщает пресс-служба Минприроды России.

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"Минприроды России поставлена задача субъектам РФ - предусмотреть переход на раздельный сбор ТКО у населения уже в текущем году. По данным большинства регионов, с 2020 года планируется 2-контейнерная система с разделением на смешанные и раздельно накопленные отходы (бумага, пластик, стекло, металл)", - говорится в сообщении.

По данным министерства, работа по переходу на новую систему сбора мусора находится на высоком уровне в 12 регионах РФ: Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия, Республика Татарстан. С остальными регионами ведется консультативная работа.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
РоссияОрловская областьКарачаево-ЧеркесияТатарстанТульская областьКабардино-БалкарияКомиСеверная ОсетияУдмуртияСтавропольский крайБрянская областьНовая система обращения с ТКО
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