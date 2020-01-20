Путин дал поручения по поддержке изучения родных языков народами Севера и Дальвостока

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнацотношениям дал ряду ведомств поручения касающиеся поддержки изучения народами Севера, Сибири и Дальнего Востока их родных языков. Ответственным за выполнение этой работы он назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Это одно из первых поручений президента, которые Мишустину придется выполнять уже в новом качестве главы правительства.

В частности, Минобрнауки России, Минпросвещения России, ФАДН России при участии Общероссийской общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" до 1 мая должны будут проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в качестве родного языка в системе общего образования. Указанным ведомствам по итогам анализа предстоит подсчитать необходимое количество соответствующих педагогических работников.

Затем, когда эта работа будет завершена, Путин поручил обеспечить дополнительную подготовку преподавателей родного языка из числа языков указанных народов, а также их литературы на родном языке, в том числе в рамках целевого обучения, осуществляемого на базе Института народов Севера федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена".

Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, ФАДН России, Общероссийской общественной организацией "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" также предстоит подготовить и представить предложения об оказании дополнительных мер социальной поддержки представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые учатся в российских вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов. Эта работа также должна быть завершена к 1 мая 2020 года.

Наряду с Мишустиным, ответственным за выполнение этих поручений назначен президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.