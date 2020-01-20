В Петербурге открылась экспозиция о княгине Ольге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Экспозиция, рассказывающая о жизни и государственной деятельности легендарной древнерусской правительницы - княгини Ольги, открылась в музее Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви в Александро-Невской лавре. Это первая подобная экспозиция в городе, полностью посвященная княгине, которая в середине XVI века была канонизирована как святая равноапостольная духовная мать русского народа.

"Цель экспозиции - показать и религиозную, и государственную деятельность Ольги, - рассказала ТАСС хранитель архива Санкт-Петербургской епархии Ольга Ходаковская. - Хрестоматийный образ - месть древлянам, устроительница Русского государства, всем известен. Но мало известны подробности прихода Ольги к вере". Княгиня, жившая в IX-X веках, вошла в историю Руси как первая женщина-правительница, регентша при своем сыне Святославе, а также как первая христианка среди правителей Руси - летописи сообщают, что она приняла православие в Константинополе.

Наиболее интересной частью экспозиции в епархии считают раздел, рассказывающий о происхождении Ольги - он содержит в том числе предметы крестьянского быта, напоминающие о том, что легендарная правительница была из простой семьи, жившей на Псковских землях. На выставке можно в подробностях узнать о расположении и истории родного села Ольги - Выбутов и ее вотчины Будник, где, по легенде, родился князь Владимир Святой. Желающие смогут даже проложить собственный маршрут к этим местам и совершить путешествие.

"Об этих местах мало кто знает, думаю, что эти два места - Выбуты и Будник станут откровением для наших посетителей", - сказала Ходаковская. В экспозиции представлены старинные книги, иконы, многочисленные картины, изображающие различные эпизоды из жизни Ольги, часть картин выполнена в технике батика. Также здесь можно увидеть репродукцию фрески XI века из Софийского собора в Киеве, на которой Ольга изображена вместе с византийским императором Константином VII. Экспонаты большей частью взяты из коллекции музея Александро-Невской лавры, помощь в организации выставки оказали также Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Государственный музей истории религии, приходские общины города.

Дата рождения - спорный вопрос

Авторы выставки приурочили ее к предполагаемой юбилейной дате - 1100-летию со дня рождения княгини Ольги, поскольку ряд современных историков полагает прежнюю дату ее рождения - 894 год ошибочной, и выдвигает в качестве верной версию о ее появлении на свет около 920 года. При этом документальных свидетельств нет как в пользу старой, так и новой версии. "Время рождения Ольги "Повесть временных лет" относит к IX веку - 894 году, но в таком случае она побывала в Константинополе в возрасте где-то под 70 лет, и родила сына где-то в 50, поэтому современные историки склонны считать, что Нестор-летописец имел свои счеты с хронологией, да и в те времена мало кто думал о датах, они без устных преданий не фигурировали, и что она родилась с 920 по 922 год, но это всего лишь точка зрения", - подчеркнула Ходаковская.

Экспозицию планируется демонстрировать в течение всего года, а в следующем ее сменит новая, посвященная другому древнерусскому правителю, также канонизированному православной церковью - Александру Невскому.

Музей истории Санкт-Петербургской епархии открыт в 2017 году, его экспозицию, охватывающую период от Древней Руси до наших дней, составили материалы епархиального архива и частных коллекций, а также личные вклады митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Особый раздел музейной экспозиции посвящен церковной жизни блокадного Ленинграда.