{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге открылась экспозиция о княгине Ольге

Выставка проходит в Александро-Невской лавре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Экспозиция, рассказывающая о жизни и государственной деятельности легендарной древнерусской правительницы - княгини Ольги, открылась в музее Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви в Александро-Невской лавре. Это первая подобная экспозиция в городе, полностью посвященная княгине, которая в середине XVI века была канонизирована как святая равноапостольная духовная мать русского народа.

"Цель экспозиции - показать и религиозную, и государственную деятельность Ольги, - рассказала ТАСС хранитель архива Санкт-Петербургской епархии Ольга Ходаковская. - Хрестоматийный образ - месть древлянам, устроительница Русского государства, всем известен. Но мало известны подробности прихода Ольги к вере". Княгиня, жившая в IX-X веках, вошла в историю Руси как первая женщина-правительница, регентша при своем сыне Святославе, а также как первая христианка среди правителей Руси - летописи сообщают, что она приняла православие в Константинополе.

Наиболее интересной частью экспозиции в епархии считают раздел, рассказывающий о происхождении Ольги - он содержит в том числе предметы крестьянского быта, напоминающие о том, что легендарная правительница была из простой семьи, жившей на Псковских землях. На выставке можно в подробностях узнать о расположении и истории родного села Ольги - Выбутов и ее вотчины Будник, где, по легенде, родился князь Владимир Святой. Желающие смогут даже проложить собственный маршрут к этим местам и совершить путешествие.

"Об этих местах мало кто знает, думаю, что эти два места - Выбуты и Будник станут откровением для наших посетителей", - сказала Ходаковская. В экспозиции представлены старинные книги, иконы, многочисленные картины, изображающие различные эпизоды из жизни Ольги, часть картин выполнена в технике батика. Также здесь можно увидеть репродукцию фрески XI века из Софийского собора в Киеве, на которой Ольга изображена вместе с византийским императором Константином VII. Экспонаты большей частью взяты из коллекции музея Александро-Невской лавры, помощь в организации выставки оказали также Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Государственный музей истории религии, приходские общины города.

Дата рождения - спорный вопрос

Авторы выставки приурочили ее к предполагаемой юбилейной дате - 1100-летию со дня рождения княгини Ольги, поскольку ряд современных историков полагает прежнюю дату ее рождения - 894 год ошибочной, и выдвигает в качестве верной версию о ее появлении на свет около 920 года. При этом документальных свидетельств нет как в пользу старой, так и новой версии. "Время рождения Ольги "Повесть временных лет" относит к IX веку - 894 году, но в таком случае она побывала в Константинополе в возрасте где-то под 70 лет, и родила сына где-то в 50, поэтому современные историки склонны считать, что Нестор-летописец имел свои счеты с хронологией, да и в те времена мало кто думал о датах, они без устных преданий не фигурировали, и что она родилась с 920 по 922 год, но это всего лишь точка зрения", - подчеркнула Ходаковская.

Экспозицию планируется демонстрировать в течение всего года, а в следующем ее сменит новая, посвященная другому древнерусскому правителю, также канонизированному православной церковью - Александру Невскому.

Музей истории Санкт-Петербургской епархии открыт в 2017 году, его экспозицию, охватывающую период от Древней Руси до наших дней, составили материалы епархиального архива и частных коллекций, а также личные вклады митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Особый раздел музейной экспозиции посвящен церковной жизни блокадного Ленинграда.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Крупнейший вуз Северного Кавказа запустит школу искусственного интеллекта для детей
Обучаться в ней смогут ученики 8-11 классов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС