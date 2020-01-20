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В США отмечают День Мартина Лютера Кинга

В Атланте, где родился борец за права темнокожего населения страны, организована торжественная служба в баптистской церкви

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Шествия, концерты и церковные службы проходят в понедельник в США по случаю национального праздника - Дня Мартина Лютера Кинга.

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В Атланте (штат Джорджия), где родился Кинг (1929-1968), Центр за ненасильственные социальные перемены (Center for Nonviolent Social Change) организовал торжественную службу в баптистской церкви, которую посещали члены семьи борца за гражданские права. В Нью-Йорке муниципальная Комиссия по гражданским правам проводит межконфессиональное мероприятие под девизом "Призыв к миру и единству". Бруклинская музыкальная академия организовала показ документальных фильмов об истории движения за гражданские права, а в нью-йоркском районе Гарлем серию концертов даст церковный хор "Гарлемские евангелисты".

В Сан-Антонио (штат Техас) проходит традиционный марш в защиту гражданских прав, в Сан-Диего (штат Калифорния) - парад, организованный старейшим в США объединением темнокожих студентов "Альфа Фи Альфа". В Университете штата Пенсильвания по случаю праздника проходит митинг, а в Балтиморе на бульваре имени Мартина Лютера Кинга начался парад оркестров.

День Мартина Лютера Кинга является в США федеральным праздником, учрежденным в 1986 году. Он приходится ежегодно на третий понедельник января и приурочен ко дню рождения борца за права темнокожего населения страны.

Теги
СШАКинг, Мартин Лютер
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