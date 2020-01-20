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"Известия": правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

По данным издания, учет и чипирование животных начнется в ближайшее время
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ одобрила законопроект Министерства сельского хозяйства о маркировке и постановке на учет домашних животных. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что в настоящее время законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии" прорабатывается для внесения в Госдуму. Как пишет газета, учет и чипирование животных начнется в ближайшее время.

"Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных", - сказали изданию в Минсельхозе, добавив, что предложенные в законопроекте изменения призваны исправить эту ситуацию.

В министерстве пояснили, что маркирование представляет собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (визуальных и электронных) средств идентификации. При этом заниматься учетом домашних питомцев будут аттестованные специалисты и сотрудники Государственной ветеринарной службы РФ.

Ранее в министерстве отмечали, что учет животных не является обязательным, а граждане смогут самостоятельно выбрать способ маркировки (татуировка, бирка, чип), при этом постановка на учет будет бесплатной.

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Россия
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