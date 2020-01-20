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"Известия": в России могут ввести понятие "педагогической тайны"

Работникам сферы образования могут запретить разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Понятие "педагогическая тайна", запрещающее работникам сферы образования разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей, может быть введено в России. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на рабочую группу правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в России.

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Как уточнила изданию руководитель группы "Здоровый ребенок", работающей при совете по проведению Десятилетия детства, введение такого понятия поможет защитить детей с особенностями развития от травли со стороны преподавателей и одноклассников. Кроме того, родители не будут опасаться информировать педагогов о диагнозе своего ребенка, что позволит учителям быстрее установить с ним контакт, а также оказать помощь при необходимости.

В аппарате и. о. вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, "Известиям" подтвердили наличие предложения ввести понятие "педагогическая тайна", однако его рассмотрение в ближайшее время не планируется.

Согласно статистике, в России в 2019 году начитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью. В структуре болезней детей-инвалидов 24,3% случаев составляют психические расстройства и расстройства поведения, 23,2% - болезни нервной системы, 17,7% - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Также отмечаются болезни эндокринной системы (7,8%), болезни уха (4,7%), болезни глаза и его придаточного аппарата (4,6%), болезни костно-мышечной системы (3,7%), болезни органов дыхания (3,7%), на долю других болезней приходилось не более 10,3%.

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Россия
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