"Известия": в России могут установить госконтроль за безопасностью лифтов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Безопасность лифтов в жилых и общественных зданиях планируется контролировать на федеральном уровне. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства РФ.

Как сообщает издание, контроль на государственном уровне может быть также введен за безопасностью подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. Законопроект подготовлен Ростехнадзором, документ уже предоставлен правительству и будет внесен в Госдуму в феврале.

В Ростехнадзоре "Известиям" пояснили, что порядок проведения контроля и ответственные органы власти будут определены положением о соответствующем виде надзора позже. Кроме того, данный законопроект не предусматривает регулирование вопросов ответственности за нарушение правил по безопасности лифтов.

По данным газеты, лифты были исключены из реестра опасных производственных объектов в 2013 году.